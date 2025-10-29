معلومات سعر WILDWEST (WILDW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00013541 24 ساعة مرتفع $ 0.00014178 عالية طوال الوقت $ 0.00026525 أدنى سعر $ 0.00011856 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -0.88%

سعر WILDWEST (WILDW) في الوقت الحقيقي هو $0.00013657. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WILDW بين أدنى سعر $ 0.00013541 وأعلى سعر $ 0.00014178، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWILDW على الإطلاق هو $ 0.00026525، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00011856.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WILDW +0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.95% على مدار 24 ساعة، و -0.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WILDWEST (WILDW)

القيمة السوقية $ 136.72K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 136.72K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WILDWEST هي $ 136.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WILDW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 136.72K.