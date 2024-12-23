سعر Wild Goat Coin (WGC)
سعر Wild Goat Coin (WGC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M. يتم تحديث سعر WGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wild Goat Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.44K
- تغيير سعر Wild Goat Coin خلال اليوم هو +32.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.50B
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خلال اليوم، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+32.86%
|30 يوم
|$ 0
|-55.19%
|60 يوم
|$ 0
|+191.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wild Goat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.35%
+32.86%
+0.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin / Digital Collectible
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