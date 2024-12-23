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سعر Wild Goat Coin (WGC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M . يتم تحديث سعر WGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wild Goat Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.44K - تغيير سعر Wild Goat Coin خلال اليوم هو +32.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.50B

أداء سعر Wild Goat Coin (WGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wild Goat Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +32.86% 30 يوم $ 0 -55.19% 60 يوم $ 0 +191.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wild Goat Coin (WGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wild Goat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00135352$ 0.00135352 $ 0.00135352 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +32.86% تغير السعر (7 أيام) +0.83%

معلومات سوق Wild Goat Coin (WGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: