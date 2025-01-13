سعر Wiki Cat (WKC)
سعر Wiki Cat (WKC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wiki Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.30K
- تغيير سعر Wiki Cat خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wiki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wiki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wiki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wiki Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-26.97%
|60 يوم
|$ 0
|-32.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wiki Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-0.72%
-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wiki Cat is a token for teaching people about cryptocurrencies on the Binance Smart Chain created by Sir Mapy for SMC DAO.
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