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سعر Wiggly Willy (WIWI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.90K . يتم تحديث سعر WIWI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wiggly Willy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61 - تغيير سعر Wiggly Willy خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00B

أداء سعر Wiggly Willy (WIWI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -18.91% 60 يوم $ 0 -20.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wiggly Willy (WIWI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wiggly Willy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.43%

معلومات سوق Wiggly Willy (WIWI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: