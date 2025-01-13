سعر Wiggly Willy (WIWI)
سعر Wiggly Willy (WIWI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.90K. يتم تحديث سعر WIWI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wiggly Willy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61
- تغيير سعر Wiggly Willy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00B
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خلال اليوم، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wiggly Willy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.91%
|60 يوم
|$ 0
|-20.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wiggly Willy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As WigglyWilly ($WIGGLY), our project is a unique meme token that aims to bring fun and community engagement to the crypto world. This project, which we created around the character of Wiggly Willy, aims to provide an enjoyable experience for both our investors and our community. We adopt a fun and humorous approach, and organize various events and campaigns to create a strong and active community. The main focus of our project is to keep fun at the forefront of the crypto world and to create an ecosystem that constantly evolves with the contributions of our community members. WigglyWilly is not just a token, but also an experience for our participants; we represent a community that grows, laughs and enjoys winning together.
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