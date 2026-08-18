سعر Wigger Pig اليوم

السعر المباشر لمشروع Wigger Pig (PIGGER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIGGER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIGGER.

يحتل Wigger Pig حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,951، مع عرض متداول قدره 999.61M PIGGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIGGER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00454289، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIGGER بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+8.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wigger Pig (PIGGER)

القيمة السوقية $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K إمداد دورة التداول 999.61M 999.61M 999.61M إجمالي العرض 999,608,935.512271 999,608,935.512271 999,608,935.512271

القيمة السوقية الحالية لـ Wigger Pig هي $ 48.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGGER يبلغ 999.61M، مع إجمالي عرض 999608935.512271. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.95K.