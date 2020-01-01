توكنوميكس WIFLAMA COIN (WFLM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WIFLAMA COIN (WFLM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WIFLAMA COIN (WFLM) $WFLM, the latest addition to the vibrant world of memecoins, is making waves on the Solana network, promising to be the next big thing in the cryptocurrency space. Our project kicks off by showcasing its full potential for innovation, introducing a groundbreaking idea to benefit investors who have suffered losses with memecoin projects, through $WFLM airdrops. الموقع الرسمي: https://www.wiflamacoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.wiflamacoin.com/ اشتر WFLM الآن!

توكنوميكس WIFLAMA COIN (WFLM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WIFLAMA COIN (WFLM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01613187 $ 0.01613187 $ 0.01613187 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00000929 $ 0.00000929 $ 0.00000929 معرفة المزيد عن سعر WIFLAMA COIN (WFLM)

توكنوميكس WIFLAMA COIN (WFLM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WIFLAMA COIN (WFLM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WFLM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WFLM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WFLM، استكشف السعر المباشر لتوكن WFLM!

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