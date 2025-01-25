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سعر WIFLAMA COIN (WFLM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFLM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WIFLAMA COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.38 - تغيير سعر WIFLAMA COIN خلال اليوم هو -6.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WIFLAMA COIN (WFLM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.31% 30 يوم $ 0 -32.98% 60 يوم $ 0 -51.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WIFLAMA COIN (WFLM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WIFLAMA COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01613187$ 0.01613187 $ 0.01613187 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -6.31% تغير السعر (7 أيام) +5.26%

معلومات سوق WIFLAMA COIN (WFLM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: