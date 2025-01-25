سعر WIFLAMA COIN (WFLM)
سعر WIFLAMA COIN (WFLM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WIFLAMA COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.38
- تغيير سعر WIFLAMA COIN خلال اليوم هو -6.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WIFLAMA COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.31%
|30 يوم
|$ 0
|-32.98%
|60 يوم
|$ 0
|-51.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WIFLAMA COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-6.31%
+5.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WFLM, the latest addition to the vibrant world of memecoins, is making waves on the Solana network, promising to be the next big thing in the cryptocurrency space. Our project kicks off by showcasing its full potential for innovation, introducing a groundbreaking idea to benefit investors who have suffered losses with memecoin projects, through $WFLM airdrops.
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