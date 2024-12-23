سعر Wifejak (WIFE)
سعر Wifejak (WIFE) المباشر لليوم هو USD 0.00308753. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.12M. يتم تحديث سعر WIFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wifejak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.47K
- تغيير سعر Wifejak خلال اليوم هو -2.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Wifejak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wifejak مقابل USD هو $ -0.0018909040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wifejak مقابل USD هو $ +0.0078350559 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wifejak مقابل USD هو $ +0.00294894165438284056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.31%
|30 يوم
|$ -0.0018909040
|-61.24%
|60 يوم
|$ +0.0078350559
|+253.76%
|90 يوم
|$ +0.00294894165438284056
|+2,127.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wifejak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.19%
-2.31%
-41.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WIFE is a tribute to Wifejak a stereotypical wife, maybe like you(rs)? Memecoin on Solana.
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