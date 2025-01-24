سعر Wifedoge (WIFEDOGE)
سعر Wifedoge (WIFEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIFEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wifedoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 528.82
- تغيير سعر Wifedoge خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wifedoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wifedoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wifedoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wifedoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-17.83%
|60 يوم
|$ 0
|-18.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wifedoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-0.73%
-11.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wifedoge is a good wife who can help doge make money. She starts to make money for you automatically when you hold wifedoge. At the same time, there is a punishment mechanism for those who abandon her. She will give you rewards for staying true to her.
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