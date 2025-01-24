سعر Wife Changing Money (WIFE)
سعر Wife Changing Money (WIFE) المباشر لليوم هو USD 0.04907425. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wife Changing Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.87
- تغيير سعر Wife Changing Money خلال اليوم هو +6.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ +0.00307967 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ +0.0107785357 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ -0.0180401114 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ -0.03868410868970865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00307967
|+6.70%
|30 يوم
|$ +0.0107785357
|+21.96%
|60 يوم
|$ -0.0180401114
|-36.76%
|90 يوم
|$ -0.03868410868970865
|-44.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wife Changing Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
+6.70%
+0.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Are you ready to change your wife? Ride the amazing train of "Wife Changing Money" and make your dream become reality! $WIFE token is not just a trend – it's a meme revolution in the making! Don't miss out on this incredible opportunity to be part of your own future! Join $WIFE today and witness the incredible journey towards financial freedom! Strap in, hold tight, and get ready to change your WIFE!
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