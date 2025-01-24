احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WIFE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WIFE.

سعر Wife Changing Money (WIFE) المباشر لليوم هو USD 0.04907425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WIFE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wife Changing Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.87 - تغيير سعر Wife Changing Money خلال اليوم هو +6.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wife Changing Money (WIFE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ +0.00307967 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ +0.0107785357 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ -0.0180401114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wife Changing Money مقابل USD هو $ -0.03868410868970865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00307967 +6.70% 30 يوم $ +0.0107785357 +21.96% 60 يوم $ -0.0180401114 -36.76% 90 يوم $ -0.03868410868970865 -44.08%

تحليل سعر Wife Changing Money (WIFE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wife Changing Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04481157$ 0.04481157 $ 0.04481157 24 ساعة مرتفع $ 0.050052$ 0.050052 $ 0.050052 عالية طوال الوقت $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +6.70% تغير السعر (7 أيام) +0.32%

معلومات سوق Wife Changing Money (WIFE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: