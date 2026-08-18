سعر Wiener Doge on Solana اليوم

السعر المباشر لمشروع Wiener Doge on Solana (WIENER) اليوم هو $ 0,127385، مع تغير بنسبة 0,23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WIENER الحالي إلى USD هو $ 0,127385 لكل WIENER.

يحتل Wiener Doge on Solana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127 292، مع عرض متداول قدره 999,30K WIENER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WIENER بين $ 0,12697 (أدنى) و$ 0,128687 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6,02، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,125637.

على المدى القصير، تحرك WIENER بمقدار +0,15% خلال الساعة الماضية و-22,36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11,02.

معلومات سوق Wiener Doge on Solana (WIENER)

القيمة السوقية $ 127,29K$ 127,29K $ 127,29K الحجم (24 ساعة) $ 11,02$ 11,02 $ 11,02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 127,29K$ 127,29K $ 127,29K إمداد دورة التداول 999,30K 999,30K 999,30K إجمالي العرض 999 299,196232 999 299,196232 999 299,196232

القيمة السوقية الحالية لـ Wiener Doge on Solana هي $ 127,29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11,02. العرض المتداول لـ WIENER يبلغ 999,30K، مع إجمالي عرض 999299.196232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127,29K.