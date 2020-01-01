توكنوميكس WickedBet Casino (WIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WickedBet Casino (WIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WickedBet Casino (WIK) Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

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توكنوميكس WickedBet Casino (WIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WickedBet Casino (WIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 196.41K $ 196.41K $ 196.41K إجمالي العرض: $ 69.50M $ 69.50M $ 69.50M العرض المتداول: $ 39.79M $ 39.79M $ 39.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 343.09K $ 343.09K $ 343.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 السعر الحالي: $ 0.00493647 $ 0.00493647 $ 0.00493647 معرفة المزيد عن سعر WickedBet Casino (WIK)

توكنوميكس WickedBet Casino (WIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WickedBet Casino (WIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WIK، استكشف السعر المباشر لتوكن WIK!

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