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سعر WickedBet Casino (WIK) المباشر لليوم هو USD 0.02140075 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 990.57K . يتم تحديث سعر WIK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WickedBet Casino الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 587.25 - تغيير سعر WickedBet Casino خلال اليوم هو -3.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.32M

أداء سعر WickedBet Casino (WIK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.00086189436082424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.0047002424 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.0016921123 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.01889346866453732 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00086189436082424 -3.87% 30 يوم $ -0.0047002424 -21.96% 60 يوم $ -0.0016921123 -7.90% 90 يوم $ -0.01889346866453732 -46.88%

تحليل سعر WickedBet Casino (WIK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WickedBet Casino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02118331$ 0.02118331 $ 0.02118331 24 ساعة مرتفع $ 0.0225683$ 0.0225683 $ 0.0225683 عالية طوال الوقت $ 0.211205$ 0.211205 $ 0.211205 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -3.87% تغير السعر (7 أيام) -18.98%

معلومات سوق WickedBet Casino (WIK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: