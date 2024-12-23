سعر WickedBet Casino (WIK)
سعر WickedBet Casino (WIK) المباشر لليوم هو USD 0.02140075. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 990.57K. يتم تحديث سعر WIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WickedBet Casino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 587.25
- تغيير سعر WickedBet Casino خلال اليوم هو -3.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.32M
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خلال اليوم، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.00086189436082424 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.0047002424 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.0016921123 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WickedBet Casino مقابل USD هو $ -0.01889346866453732 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00086189436082424
|-3.87%
|30 يوم
|$ -0.0047002424
|-21.96%
|60 يوم
|$ -0.0016921123
|-7.90%
|90 يوم
|$ -0.01889346866453732
|-46.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WickedBet Casino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-3.87%
-18.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.
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