سعر WibeGram (WIBE)
سعر WibeGram (WIBE) المباشر لليوم هو USD 1.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.48M. يتم تحديث سعر WIBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WibeGram الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 361.96K
- تغيير سعر WibeGram خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.11M
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خلال اليوم، كان سعر WibeGram مقابل USD هو $ -0.002170442756307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WibeGram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WibeGram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WibeGram مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002170442756307
|-0.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WibeGram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-0.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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