سعر Whole Earth Coin (WEC)
سعر Whole Earth Coin (WEC) المباشر لليوم هو USD 0.00132924. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whole Earth Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.38
- تغيير سعر Whole Earth Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WEC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WEC.
خلال اليوم، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ -0.0004141114 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ -0.0002037586 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ +0.0006598242715531196 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004141114
|-31.15%
|60 يوم
|$ -0.0002037586
|-15.32%
|90 يوم
|$ +0.0006598242715531196
|+98.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whole Earth Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+115.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Whole Earth Foundation The Whole Earth Foundation is an Organization established to democratize the management of our infrastructure and environment. Our goal is to provide the world's first trusted infrastructure data ecosystem to revolutionize how infrastructure is managed. Mission Statement We, the people, unified as a collective whole, have the capacity to overthrow any governing authority. It is our right and responsibility to have a voice in maintaining the integrity of our infrastructure and environment that monopolies have traditionally governed. The power of the individual to make decisions based on information is the principal outcome of the digital age. Therefore, tools that promote access to information and data-driven learning are sought and promoted by the WHOLE EARTH FOUNDATION. What makes WEC unique? Whole Earth Coin (WEC) is an ERC20 Token running on the Ethereum chain used to power the Whole Earth Access Platform, a one-of-a-kind data exchange ecosystem that provides tools and resources to put general citizens in control of their infrastructure. Using applications running on smartphones, we can crowdsource detailed data on infrastructure traced by geolocation. This data can then be used to develop intelligent AI to make predictions that provide novel insights that allow for more efficient infrastructure management. We believe that deeds that contribute to the greater community should be recognized and rewarded. Ultimately, our goal is to create an ecosystem of users who actively oversee and manage their local infrastructure, provide them with access to information, and work closely with organizations that have traditionally governed infrastructure assets in their communities. Token information The WEC launched on 1/5/2021 with an original supply of 1 billion. Before its official listing on ProBit and CoinsBit exchanges, a one-time token burn on 70% of the total token supply was performed on 5/20/2021, setting the new total volume to 300 mil.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WEC إلى AUD
A$0.002126784
|1 WEC إلى GBP
￡0.001063392
|1 WEC إلى EUR
€0.0012760704
|1 WEC إلى USD
$0.00132924
|1 WEC إلى MYR
RM0.0058619484
|1 WEC إلى TRY
₺0.047653254
|1 WEC إلى JPY
¥0.2047428372
|1 WEC إلى RUB
₽0.130863678
|1 WEC إلى INR
₹0.1151653536
|1 WEC إلى IDR
Rp21.7908161856
|1 WEC إلى PHP
₱0.0776143236
|1 WEC إلى EGP
￡E.0.0667544328
|1 WEC إلى BRL
R$0.0078026388
|1 WEC إلى CAD
C$0.0019141056
|1 WEC إلى BDT
৳0.1621406952
|1 WEC إلى NGN
₦2.0544600516
|1 WEC إلى UAH
₴0.0555489396
|1 WEC إلى VES
Bs0.07576668
|1 WEC إلى PKR
Rs0.3706718664
|1 WEC إلى KZT
₸0.6897958056
|1 WEC إلى THB
฿0.0446890488
|1 WEC إلى TWD
NT$0.0437585808
|1 WEC إلى CHF
Fr0.001196316
|1 WEC إلى HKD
HK$0.0103547796
|1 WEC إلى MAD
.د.م0.0133322772