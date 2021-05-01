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سعر Whole Earth Coin (WEC) المباشر لليوم هو USD 0.00132924 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whole Earth Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.38 - تغيير سعر Whole Earth Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Whole Earth Coin (WEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ -0.0004141114 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ -0.0002037586 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whole Earth Coin مقابل USD هو $ +0.0006598242715531196 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004141114 -31.15% 60 يوم $ -0.0002037586 -15.32% 90 يوم $ +0.0006598242715531196 +98.57%

تحليل سعر Whole Earth Coin (WEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whole Earth Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.419573$ 0.419573 $ 0.419573 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +115.12%

معلومات سوق Whole Earth Coin (WEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: