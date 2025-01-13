سعر WhiteRock (WHITE)
سعر WhiteRock (WHITE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WhiteRock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر WhiteRock خلال اليوم هو -0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WhiteRock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WhiteRock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WhiteRock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WhiteRock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.78%
|30 يوم
|$ 0
|-24.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WhiteRock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.78%
-56.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.
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