سعر Whitecoin (XWC)
سعر Whitecoin (XWC) المباشر لليوم هو USD 0.02542467. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whitecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.27K
- تغيير سعر Whitecoin خلال اليوم هو -9.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XWC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XWC.
خلال اليوم، كان سعر Whitecoin مقابل USD هو $ -0.00263162649415465 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whitecoin مقابل USD هو $ -0.0050640959 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whitecoin مقابل USD هو $ -0.0122686694 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whitecoin مقابل USD هو $ +0.008393216224421834 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00263162649415465
|-9.37%
|30 يوم
|$ -0.0050640959
|-19.91%
|60 يوم
|$ -0.0122686694
|-48.25%
|90 يوم
|$ +0.008393216224421834
|+49.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whitecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.69%
-9.37%
-14.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XWC إلى AUD
A$0.0411879654
|1 XWC إلى GBP
￡0.0205939827
|1 XWC إلى EUR
€0.0246619299
|1 XWC إلى USD
$0.02542467
|1 XWC إلى MYR
RM0.1141567683
|1 XWC إلى TRY
₺0.900033318
|1 XWC إلى JPY
¥4.0087077189
|1 XWC إلى RUB
₽2.5839092121
|1 XWC إلى INR
₹2.1908438139
|1 XWC إلى IDR
Rp416.7978021648
|1 XWC إلى PHP
₱1.50005553
|1 XWC إلى EGP
￡E.1.283945835
|1 XWC إلى BRL
R$0.1555989804
|1 XWC إلى CAD
C$0.0366115248
|1 XWC إلى BDT
৳3.1152848151
|1 XWC إلى NGN
₦39.6022287321
|1 XWC إلى UAH
₴1.0797857349
|1 XWC إلى VES
Bs1.34750751
|1 XWC إلى PKR
Rs7.1117886924
|1 XWC إلى KZT
₸13.4806685274
|1 XWC إلى THB
฿0.8817275556
|1 XWC إلى TWD
NT$0.8418108237
|1 XWC إلى CHF
Fr0.0231364497
|1 XWC إلى HKD
HK$0.1978039326
|1 XWC إلى MAD
.د.م0.2565349203