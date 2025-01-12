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سعر White Whale (WHALE) المباشر لليوم هو USD 0.00287853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M . يتم تحديث سعر WHALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Whale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07K - تغيير سعر White Whale خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 544.99M

أداء سعر White Whale (WHALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0009370498 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0004979344 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0009100764844868572 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0009370498 -32.55% 60 يوم $ -0.0004979344 -17.29% 90 يوم $ -0.0009100764844868572 -24.02%

تحليل سعر White Whale (WHALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00284373$ 0.00284373 $ 0.00284373 24 ساعة مرتفع $ 0.00289407$ 0.00289407 $ 0.00289407 عالية طوال الوقت $ 0.265862$ 0.265862 $ 0.265862 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -10.10%

معلومات سوق White Whale (WHALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: