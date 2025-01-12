سعر White Whale (WHALE)
سعر White Whale (WHALE) المباشر لليوم هو USD 0.00287853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M. يتم تحديث سعر WHALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق White Whale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07K
- تغيير سعر White Whale خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 544.99M
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خلال اليوم، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0009370498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0004979344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Whale مقابل USD هو $ -0.0009100764844868572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0009370498
|-32.55%
|60 يوم
|$ -0.0004979344
|-17.29%
|90 يوم
|$ -0.0009100764844868572
|-24.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر White Whale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-0.02%
-10.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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