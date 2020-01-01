توكنوميكس White Mountain Ermine (ERMINE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول White Mountain Ermine (ERMINE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات White Mountain Ermine (ERMINE) White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty. الموقع الرسمي: https://erminesol.com/ اشتر ERMINE الآن!

توكنوميكس White Mountain Ermine (ERMINE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار White Mountain Ermine (ERMINE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K إجمالي العرض: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M العرض المتداول: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00018058 $ 0.00018058 $ 0.00018058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000697 $ 0.00000697 $ 0.00000697 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر White Mountain Ermine (ERMINE)

توكنوميكس White Mountain Ermine (ERMINE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس White Mountain Ermine (ERMINE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ERMINE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ERMINE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ERMINE، استكشف السعر المباشر لتوكن ERMINE!

توقعات سعر ERMINE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ERMINE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ERMINE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ERMINE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!