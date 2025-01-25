سعر White Mountain Ermine (ERMINE)
سعر White Mountain Ermine (ERMINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.26K. يتم تحديث سعر ERMINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق White Mountain Ermine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.72K
- تغيير سعر White Mountain Ermine خلال اليوم هو +5.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر White Mountain Ermine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.58%
+5.71%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty.
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