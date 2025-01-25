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سعر White Mountain Ermine (ERMINE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.26K . يتم تحديث سعر ERMINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Mountain Ermine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.72K - تغيير سعر White Mountain Ermine خلال اليوم هو +5.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر White Mountain Ermine (ERMINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Mountain Ermine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.71% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر White Mountain Ermine (ERMINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Mountain Ermine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.58% تغير السعر (1يوم) +5.71% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق White Mountain Ermine (ERMINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: