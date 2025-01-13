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سعر White Lotus (LOTUS) المباشر لليوم هو USD 0.825091 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOTUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Lotus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.66 - تغيير سعر White Lotus خلال اليوم هو +0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر White Lotus (LOTUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Lotus مقابل USD هو $ +0.00748891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Lotus مقابل USD هو $ -0.1329570614 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Lotus مقابل USD هو $ +0.0033597705 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Lotus مقابل USD هو $ +0.164095110235307 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00748891 +0.92% 30 يوم $ -0.1329570614 -16.11% 60 يوم $ +0.0033597705 +0.41% 90 يوم $ +0.164095110235307 +24.83%

تحليل سعر White Lotus (LOTUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Lotus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.816653$ 0.816653 $ 0.816653 24 ساعة مرتفع $ 0.826282$ 0.826282 $ 0.826282 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -9.48%

معلومات سوق White Lotus (LOTUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: