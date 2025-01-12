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سعر White Coffee Cat (WCC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.98K . يتم تحديث سعر WCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق White Coffee Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.86 - تغيير سعر White Coffee Cat خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر White Coffee Cat (WCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.14% 30 يوم $ 0 -23.02% 60 يوم $ 0 -69.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر White Coffee Cat (WCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر White Coffee Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00769675$ 0.00769675 $ 0.00769675 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -18.96%

معلومات سوق White Coffee Cat (WCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: