سعر White Coffee Cat (WCC)
سعر White Coffee Cat (WCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.98K. يتم تحديث سعر WCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق White Coffee Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.86
- تغيير سعر White Coffee Cat خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Coffee Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-23.02%
|60 يوم
|$ 0
|-69.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر White Coffee Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
+0.14%
-18.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow.
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