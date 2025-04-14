سعر White Bike (BIKE)
سعر White Bike (BIKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.33M. يتم تحديث سعر BIKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق White Bike الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر White Bike خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر White Bike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Bike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Bike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Bike مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر White Bike: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.25%
+31.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!
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