سعر Whispers Of Decay ($DCAY)
سعر Whispers Of Decay ($DCAY) المباشر لليوم هو USD 0.00666235. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.65K. يتم تحديث سعر $DCAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whispers Of Decay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 404.74
- تغيير سعر Whispers Of Decay خلال اليوم هو -2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.28M
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خلال اليوم، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ -0.000137950096757265 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ +0.0013793902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ -0.0006014303 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ +0.002503059373337255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000137950096757265
|-2.02%
|30 يوم
|$ +0.0013793902
|+20.70%
|60 يوم
|$ -0.0006014303
|-9.02%
|90 يوم
|$ +0.002503059373337255
|+60.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whispers Of Decay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.02%
-35.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.
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