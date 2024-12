ما هو Whispers Of Decay ( $DCAY )

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

المصدر Whispers Of Decay ($DCAY) مستند تقني الموقع الرسمي