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سعر Whispers Of Decay ($DCAY) المباشر لليوم هو USD 0.00666235 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.65K . يتم تحديث سعر $DCAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whispers Of Decay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 404.74 - تغيير سعر Whispers Of Decay خلال اليوم هو -2.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.28M

أداء سعر Whispers Of Decay ($DCAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ -0.000137950096757265 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ +0.0013793902 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ -0.0006014303 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whispers Of Decay مقابل USD هو $ +0.002503059373337255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137950096757265 -2.02% 30 يوم $ +0.0013793902 +20.70% 60 يوم $ -0.0006014303 -9.02% 90 يوم $ +0.002503059373337255 +60.18%

تحليل سعر Whispers Of Decay ($DCAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whispers Of Decay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00654342$ 0.00654342 $ 0.00654342 24 ساعة مرتفع $ 0.00689105$ 0.00689105 $ 0.00689105 عالية طوال الوقت $ 0.01317514$ 0.01317514 $ 0.01317514 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.02% تغير السعر (7 أيام) -35.82%

معلومات سوق Whispers Of Decay ($DCAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: