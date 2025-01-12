سعر Whisper (WISP)
سعر Whisper (WISP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WISP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whisper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.54
- تغيير سعر Whisper خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Whisper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whisper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whisper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whisper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.26%
|60 يوم
|$ 0
|+16.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whisper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ZKSync’s first suite of DeFi products What makes your project unique? Whisper is a project on the zkSync blockchain building a comprehensive suite of DeFi products and tools, as well as other blockchain utilities such as games. Our goal is to become the premier go-to suite of DeFi tools on zkSync, offering our users a complete ecosystem for their financial needs on this innovative and secure blockchain. History of your project. We launched our token within an hour of zkSync ERA mainnet going live and allowing third parties to deploy their tokens What’s next for your project? Building out our staking, LP Farming, Pools, launchpad, contract deployer, predictions market What can your token be used for? Staking, LP Farming, Pools, predictions, launchpad (tiers)
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