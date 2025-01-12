سعر Whirl (WHIRL)
سعر Whirl (WHIRL) المباشر لليوم هو USD 0.00948967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whirl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.36
- تغيير سعر Whirl خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Whirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whirl مقابل USD هو $ -0.0056539349 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whirl مقابل USD هو $ -0.0067120312 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whirl مقابل USD هو $ -0.09853035043376424 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0056539349
|-59.57%
|60 يوم
|$ -0.0067120312
|-70.72%
|90 يوم
|$ -0.09853035043376424
|-91.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whirl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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