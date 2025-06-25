سعر whinecoin (WHINECOIN)
سعر whinecoin (WHINECOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.63K. يتم تحديث سعر WHINECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق whinecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر whinecoin خلال اليوم هو +6.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
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خلال اليوم، كان سعر whinecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر whinecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر whinecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر whinecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر whinecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-11.24%
+6.25%
+58.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.
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