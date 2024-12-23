سعر Whine Coin (WHINE)
سعر Whine Coin (WHINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.05M. يتم تحديث سعر WHINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whine Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 580.95
- تغيير سعر Whine Coin خلال اليوم هو -4.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00B
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خلال اليوم، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.15%
|30 يوم
|$ 0
|-30.19%
|60 يوم
|$ 0
|-19.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whine Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-4.15%
-26.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding
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