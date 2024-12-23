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سعر Whine Coin (WHINE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.05M . يتم تحديث سعر WHINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whine Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 580.95 - تغيير سعر Whine Coin خلال اليوم هو -4.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00B

أداء سعر Whine Coin (WHINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whine Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.15% 30 يوم $ 0 -30.19% 60 يوم $ 0 -19.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Whine Coin (WHINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whine Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -4.15% تغير السعر (7 أيام) -26.43%

معلومات سوق Whine Coin (WHINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: