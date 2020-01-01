توكنوميكس When he still (WHENHE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول When he still (WHENHE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات When he still (WHENHE) The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. الموقع الرسمي: https://whenhestill.com/ اشتر WHENHE الآن!

توكنوميكس When he still (WHENHE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار When he still (WHENHE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.71K $ 39.71K $ 39.71K إجمالي العرض: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M العرض المتداول: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.71K $ 39.71K $ 39.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر When he still (WHENHE)

توكنوميكس When he still (WHENHE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس When he still (WHENHE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WHENHE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WHENHE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WHENHE، استكشف السعر المباشر لتوكن WHENHE!

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