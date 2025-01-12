احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRIPPL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRIPPL.

سعر Wheelchair Cat (CRIPPL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.22K . يتم تحديث سعر CRIPPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wheelchair Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.41 - تغيير سعر Wheelchair Cat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 954.22M

أداء سعر Wheelchair Cat (CRIPPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -8.09% 60 يوم $ 0 -21.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wheelchair Cat (CRIPPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wheelchair Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.14%

معلومات سوق Wheelchair Cat (CRIPPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: