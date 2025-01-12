سعر Wheelchair Cat (CRIPPL)
سعر Wheelchair Cat (CRIPPL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.22K. يتم تحديث سعر CRIPPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wheelchair Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.41
- تغيير سعر Wheelchair Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 954.22M
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خلال اليوم، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wheelchair Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-8.09%
|60 يوم
|$ 0
|-21.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wheelchair Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memetic Evolution Amidst the very ordinary tapestry of the new digital age, emerges a crippling hero: Wheelchair Cat. Bound not by the landscapes of earthly gravity, this feline force defies laws of motion with wheels in motion. Meet $CRIPPL, your golden ticket to a revolution wrapped in whiskers and wheels. Dont be late. Get $Crippl. GG Why this Memecoin? Borne not from laziness but pure ingenuity, Wheelchair Cat embodies limitless resilience. Who needs the lower set of paws when you have perfectly engineered precision wheels crafted by the finest cryptographers? No Roadkill Here
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