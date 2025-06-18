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سعر WhatTheFreg (WTF) المباشر لليوم هو USD 0.00138889 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WhatTheFreg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WhatTheFreg خلال اليوم هو -3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر WhatTheFreg (WTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WhatTheFreg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WhatTheFreg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WhatTheFreg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WhatTheFreg مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WhatTheFreg (WTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WhatTheFreg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136115$ 0.00136115 $ 0.00136115 24 ساعة مرتفع $ 0.0014884$ 0.0014884 $ 0.0014884 عالية طوال الوقت $ 0.00185807$ 0.00185807 $ 0.00185807 تغير السعر (1 ساعة) -1.96% تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) -19.06%

معلومات سوق WhatTheFreg (WTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: