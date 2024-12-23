سعر WhatAI (WHAT)
سعر WhatAI (WHAT) المباشر لليوم هو USD 0.00156741. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.74K. يتم تحديث سعر WHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WhatAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.41
- تغيير سعر WhatAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر WhatAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WhatAI مقابل USD هو $ -0.0003577464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WhatAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WhatAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003577464
|-22.82%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WhatAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.15%
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