سعر What the Duck (WHAT)
سعر What the Duck (WHAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق What the Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.00
- تغيير سعر What the Duck خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر What the Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر What the Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر What the Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر What the Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.62%
|60 يوم
|$ 0
|-98.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
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0.00%
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