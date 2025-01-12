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سعر What The (WTF) المباشر لليوم هو USD 0.00945516 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق What The الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22 - تغيير سعر What The خلال اليوم هو -3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر What The (WTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.00038496644685301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.0025481599 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.0010085516 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00038496644685301 -3.91% 30 يوم $ -0.0025481599 -26.94% 60 يوم $ -0.0010085516 -10.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر What The (WTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر What The: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00945516$ 0.00945516 $ 0.00945516 24 ساعة مرتفع $ 0.00996126$ 0.00996126 $ 0.00996126 عالية طوال الوقت $ 0.572221$ 0.572221 $ 0.572221 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) -18.97%

معلومات سوق What The (WTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: