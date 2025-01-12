سعر What The (WTF)
سعر What The (WTF) المباشر لليوم هو USD 0.00945516. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق What The الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22
- تغيير سعر What The خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.00038496644685301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.0025481599 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ -0.0010085516 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر What The مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038496644685301
|-3.91%
|30 يوم
|$ -0.0025481599
|-26.94%
|60 يوم
|$ -0.0010085516
|-10.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر What The: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-3.91%
-18.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WTF is an ecosystem memecoin aimed at developing its own line of AMBITIOUS products.
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