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سعر Whales Market (WHALES) المباشر لليوم هو USD 0.128714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.35M . يتم تحديث سعر WHALES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whales Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.38K - تغيير سعر Whales Market خلال اليوم هو -12.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.03M

أداء سعر Whales Market (WHALES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whales Market مقابل USD هو $ -0.0175907087104182 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whales Market مقابل USD هو $ -0.0417885961 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whales Market مقابل USD هو $ +0.0019039374 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whales Market مقابل USD هو $ -0.0015113319631784 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0175907087104182 -12.02% 30 يوم $ -0.0417885961 -32.46% 60 يوم $ +0.0019039374 +1.48% 90 يوم $ -0.0015113319631784 -1.16%

تحليل سعر Whales Market (WHALES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whales Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.12666$ 0.12666 $ 0.12666 24 ساعة مرتفع $ 0.146584$ 0.146584 $ 0.146584 عالية طوال الوقت $ 4.41$ 4.41 $ 4.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -12.02% تغير السعر (7 أيام) -43.58%

معلومات سوق Whales Market (WHALES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: