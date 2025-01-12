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سعر Whales Club (WHC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.99K . يتم تحديث سعر WHC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whales Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.66 - تغيير سعر Whales Club خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.95M

أداء سعر Whales Club (WHC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -10.84% 60 يوم $ 0 -81.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Whales Club (WHC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whales Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02650613$ 0.02650613 $ 0.02650613 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.58%

معلومات سوق Whales Club (WHC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: