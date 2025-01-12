سعر Whales Club (WHC)
سعر Whales Club (WHC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.99K. يتم تحديث سعر WHC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whales Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.66
- تغيير سعر Whales Club خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.95M
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خلال اليوم، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whales Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.84%
|60 يوم
|$ 0
|-81.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whales Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whales Club is a Meme Factory - Creating and launching meme projects for the benefit of its VIP Tier and Community members.
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