سعر WhaleRoom (WHL)
سعر WhaleRoom (WHL) المباشر لليوم هو USD 0.212624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WhaleRoom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.73
- تغيير سعر WhaleRoom خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WhaleRoom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WhaleRoom مقابل USD هو $ -0.0424555483 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WhaleRoom مقابل USD هو $ +0.0034959638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WhaleRoom مقابل USD هو $ +0.03137121927168148 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0424555483
|-19.96%
|60 يوم
|$ +0.0034959638
|+1.64%
|90 يوم
|$ +0.03137121927168148
|+17.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WhaleRoom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-19.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The WhaleRoom community is the first fully tokenized peer-to-peer community hosted on the Sentr3 token-gating platform. Holders get exclusive access to hosting discounts on Sentr3, member-only discussion rooms, and future event access and partner offers. Anyone is free to join the community and integrate the WHL social token into their token-gating use case.
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