معلومات سعر WhaleAI (WHAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.174601 $ 0.174601 $ 0.174601 24 ساعة منخفض $ 0.192613 $ 0.192613 $ 0.192613 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.174601$ 0.174601 $ 0.174601 24 ساعة مرتفع $ 0.192613$ 0.192613 $ 0.192613 عالية طوال الوقت $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 أدنى سعر $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +4.91% تغير السعر (7 أيام) +26.32% تغير السعر (7 أيام) +26.32%

سعر WhaleAI (WHAI) في الوقت الحقيقي هو $0.183388. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHAI بين أدنى سعر $ 0.174601 وأعلى سعر $ 0.192613، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHAI على الإطلاق هو $ 0.532364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.068646.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHAI +0.01% على مدار الساعة الماضية، +4.91% على مدار 24 ساعة، و +26.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WhaleAI (WHAI)

القيمة السوقية $ 183.53K$ 183.53K $ 183.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 183.53K$ 183.53K $ 183.53K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WhaleAI هي $ 183.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHAI يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.53K.