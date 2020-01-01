توكنوميكس Whale Ecosystem (WHALE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Whale Ecosystem (WHALE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Whale Ecosystem (WHALE) The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic الموقع الرسمي: https://sonicwhale.ai اشتر WHALE الآن!

توكنوميكس Whale Ecosystem (WHALE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Whale Ecosystem (WHALE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 369.04K $ 369.04K $ 369.04K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 369.04K $ 369.04K $ 369.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01153005 $ 0.01153005 $ 0.01153005 السعر الحالي: $ 0.01756849 $ 0.01756849 $ 0.01756849 معرفة المزيد عن سعر Whale Ecosystem (WHALE)

توكنوميكس Whale Ecosystem (WHALE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Whale Ecosystem (WHALE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WHALE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WHALE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WHALE، استكشف السعر المباشر لتوكن WHALE!

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