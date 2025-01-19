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سعر Whale Ecosystem (WHALE) المباشر لليوم هو USD 0.050988 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر WHALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whale Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.49K - تغيير سعر Whale Ecosystem خلال اليوم هو -27.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Whale Ecosystem (WHALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whale Ecosystem مقابل USD هو $ -0.01924371114893192 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whale Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whale Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whale Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01924371114893192 -27.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Whale Ecosystem (WHALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whale Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04950065$ 0.04950065 $ 0.04950065 24 ساعة مرتفع $ 0.070565$ 0.070565 $ 0.070565 عالية طوال الوقت $ 0.245688$ 0.245688 $ 0.245688 تغير السعر (1 ساعة) -4.00% تغير السعر (1يوم) -27.40% تغير السعر (7 أيام) -59.70%

معلومات سوق Whale Ecosystem (WHALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: