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سعر WHACKT (WHACKT) المباشر لليوم هو USD 0.00016285 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.19K . يتم تحديث سعر WHACKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WHACKT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.93K - تغيير سعر WHACKT خلال اليوم هو +53.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر WHACKT (WHACKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WHACKT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WHACKT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WHACKT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WHACKT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +53.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WHACKT (WHACKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WHACKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008793$ 0.00008793 $ 0.00008793 24 ساعة مرتفع $ 0.00021826$ 0.00021826 $ 0.00021826 عالية طوال الوقت $ 0.00272513$ 0.00272513 $ 0.00272513 تغير السعر (1 ساعة) -1.97% تغير السعر (1يوم) +53.16% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق WHACKT (WHACKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: