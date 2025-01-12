سعر Wethio Space (WESP)
سعر Wethio Space (WESP) المباشر لليوم هو USD 0.01996965. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WESP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wethio Space الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.62K
- تغيير سعر Wethio Space خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wethio Space مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wethio Space مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wethio Space مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wethio Space مقابل USD هو $ -18.429697085796754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -18.429697085796754
|-99.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wethio Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“Discover the journey of the Wethio Space project, where passion and ingenuity unite to make a lasting impact in Africa. With a relentless drive for change, the visionary Wethio Space team set out to tackle a vital question: how can we transform Africa by unleashing its full potential, uplifting vulnerable communities, and closing the gaps that hinder progress? In the midst of boundless ideas, a groundbreaking concept was born – one that will reshape communication and propel Africa into uncharted territories. Our audacious plan involves launching nanosatellites into orbit and establishing ground stations across the continent, forming an unparalleled network that will revolutionize connectivity for all of Africa. Imagine remote villages once disconnected from the world, where possibilities were scarce and voices remained unheard. Thanks to Wethio Space, these communities will now be seamlessly connected, empowering residents with internet access, vital services, education opportunities, and the chance for economic growth. Embark on this exhilarating journey and become part of a historic movement, as we work together to forge a brighter future for all. Together, let'ts create a world where possibilities know no boundaries, and where Africa shines as a testament to the transformative power of unity.”
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