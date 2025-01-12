سعر Werk Family (WERK)
سعر Werk Family (WERK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.80K. يتم تحديث سعر WERK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Werk Family الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19
- تغيير سعر Werk Family خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Werk Family: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the Werk Family! 🐾🚀 The Werk Family is here to werk, meme, and make waves in the crypto world! Inspired by the unbreakable bond of a quirky yet lovable family, WERK represents hustle, community, and a splash of fun. With every transaction, the Werk Family grows stronger, reminding us all that teamwork makes the dream work! Whether you're a loyal wolf, a sly fox, or a chill bear, there's a place for everyone in this family. We're not just another meme token — we're a movement of grinders, dreamers, and believers united under one goal: to werk together and thrive. WERK hard, meme harder. Join the Werk Family today and be part of a token that’s all about camaraderie, innovation, and, of course, having fun along the way. Let’s werk it out!
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