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سعر Werk Family (WERK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.80K . يتم تحديث سعر WERK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Werk Family الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19 - تغيير سعر Werk Family خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Werk Family (WERK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Werk Family مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -29.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Werk Family (WERK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Werk Family: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.19%

معلومات سوق Werk Family (WERK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: