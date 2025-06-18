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سعر wenlambo (WENLAMBO) المباشر لليوم هو USD 0.00008234 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.09K . يتم تحديث سعر WENLAMBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق wenlambo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر wenlambo خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.01M

أداء سعر wenlambo (WENLAMBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر wenlambo (WENLAMBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر wenlambo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008178$ 0.00008178 $ 0.00008178 24 ساعة مرتفع $ 0.00008782$ 0.00008782 $ 0.00008782 عالية طوال الوقت $ 0.00595434$ 0.00595434 $ 0.00595434 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) -15.06%

معلومات سوق wenlambo (WENLAMBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: