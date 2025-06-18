سعر wenlambo (WENLAMBO)
سعر wenlambo (WENLAMBO) المباشر لليوم هو USD 0.00008234. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.09K. يتم تحديث سعر WENLAMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wenlambo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر wenlambo خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.01M
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خلال اليوم، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wenlambo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر wenlambo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-4.72%
-15.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.
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