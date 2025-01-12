سعر WenisCoin (WENIS)
سعر WenisCoin (WENIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.79K. يتم تحديث سعر WENIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WenisCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.14
- تغيير سعر WenisCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 749.92M
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خلال اليوم، كان سعر WenisCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WenisCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WenisCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WenisCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.82%
|60 يوم
|$ 0
|-35.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WenisCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin based on AI generated Wenis Art!
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