سعر WEN ($WEN)
سعر WEN ($WEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.37K. يتم تحديث سعر $WEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.69
- تغيير سعر WEN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $WEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $WEN.
خلال اليوم، كان سعر WEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.25%
|60 يوم
|$ 0
|-4.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? WEN MOON? WEN MARKETING? WEN PUMP? WEN CMC? WEN CG? WEN BUYBACK? WEN LOCK? WEN NEWS? WEN CEX? WEN PUMPA? WEN BURN? WEN JEETS LEAVE? What makes your project unique? WEN MOON? WEN MARKETING? WEN PUMP? WEN CMC? WEN CG? WEN BUYBACK? WEN LOCK? WEN NEWS? WEN CEX? WEN PUMPA? WEN BURN? WEN JEETS LEAVE? History of your project. WEN MOON? WEN MARKETING? WEN PUMP? WEN CMC? WEN CG? WEN BUYBACK? WEN LOCK? WEN NEWS? WEN CEX? WEN PUMPA? WEN BURN? WEN JEETS LEAVE? What’s next for your project? WEN MOON? WEN MARKETING? WEN PUMP? WEN CMC? WEN CG? WEN BUYBACK? WEN LOCK? WEN NEWS? WEN CEX? WEN PUMPA? WEN BURN? WEN JEETS LEAVE? What can your token be used for? WEN MOON? WEN MARKETING? WEN PUMP? WEN CMC? WEN CG? WEN BUYBACK? WEN LOCK? WEN NEWS? WEN CEX? WEN PUMPA? WEN BURN? WEN JEETS LEAVE?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $WEN إلى AUD
A$--
|1 $WEN إلى GBP
￡--
|1 $WEN إلى EUR
€--
|1 $WEN إلى USD
$--
|1 $WEN إلى MYR
RM--
|1 $WEN إلى TRY
₺--
|1 $WEN إلى JPY
¥--
|1 $WEN إلى RUB
₽--
|1 $WEN إلى INR
₹--
|1 $WEN إلى IDR
Rp--
|1 $WEN إلى PHP
₱--
|1 $WEN إلى EGP
￡E.--
|1 $WEN إلى BRL
R$--
|1 $WEN إلى CAD
C$--
|1 $WEN إلى BDT
৳--
|1 $WEN إلى NGN
₦--
|1 $WEN إلى UAH
₴--
|1 $WEN إلى VES
Bs--
|1 $WEN إلى PKR
Rs--
|1 $WEN إلى KZT
₸--
|1 $WEN إلى THB
฿--
|1 $WEN إلى TWD
NT$--
|1 $WEN إلى CHF
Fr--
|1 $WEN إلى HKD
HK$--
|1 $WEN إلى MAD
.د.م--