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سعر Welups Blockchain (WELUPS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WELUPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Welups Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Welups Blockchain خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Welups Blockchain (WELUPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Welups Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Welups Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Welups Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Welups Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -0.65% 60 يوم $ 0 +16.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Welups Blockchain (WELUPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Welups Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00254806$ 0.00254806 $ 0.00254806 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق Welups Blockchain (WELUPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: