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سعر Welsh Corgi (CORGI) المباشر لليوم هو USD 0.00833991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CORGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Welsh Corgi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Welsh Corgi خلال اليوم هو +1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Welsh Corgi (CORGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Welsh Corgi مقابل USD هو $ +0.00011327 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Welsh Corgi مقابل USD هو $ +0.0012014933 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Welsh Corgi مقابل USD هو $ +0.0018240984 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Welsh Corgi مقابل USD هو $ -0.000162964567449135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011327 +1.38% 30 يوم $ +0.0012014933 +14.41% 60 يوم $ +0.0018240984 +21.87% 90 يوم $ -0.000162964567449135 -1.91%

تحليل سعر Welsh Corgi (CORGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Welsh Corgi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00822591$ 0.00822591 $ 0.00822591 24 ساعة مرتفع $ 0.00836031$ 0.00836031 $ 0.00836031 عالية طوال الوقت $ 0.813351$ 0.813351 $ 0.813351 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.38% تغير السعر (7 أيام) -3.04%

معلومات سوق Welsh Corgi (CORGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: