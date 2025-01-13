سعر Wellnode (WEND)
سعر Wellnode (WEND) المباشر لليوم هو USD 0.00109738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wellnode الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57
- تغيير سعر Wellnode خلال اليوم هو -12.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.000157831705016041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.0000502167 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.0001672567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ +0.0000523721932527467 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000157831705016041
|-12.57%
|30 يوم
|$ -0.0000502167
|-4.57%
|60 يوم
|$ -0.0001672567
|-15.24%
|90 يوم
|$ +0.0000523721932527467
|+5.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wellnode: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-12.57%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wellnode is a masternode coin, its a proof of stake coin. wellnode is developing a platform and is in the process of development. Through Wellnode platform, users will gain access to a wealth of information encompassing project details, technical specifications, team profiles, roadmaps, and other essential data points. Our aim is to empower individuals with the knowledge they need to make informed investment decisions and actively participate in the masternode coin ecosystem.
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$0.00109738
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RM0.0049272362
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₺0.038847252
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¥0.1730239046
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₽0.1115267294
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₹0.0945612346
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