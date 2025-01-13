احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WEND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WEND.

سعر Wellnode (WEND) المباشر لليوم هو USD 0.00109738 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wellnode الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57 - تغيير سعر Wellnode خلال اليوم هو -12.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wellnode (WEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.000157831705016041 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.0000502167 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ -0.0001672567 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wellnode مقابل USD هو $ +0.0000523721932527467 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000157831705016041 -12.57% 30 يوم $ -0.0000502167 -4.57% 60 يوم $ -0.0001672567 -15.24% 90 يوم $ +0.0000523721932527467 +5.01%

تحليل سعر Wellnode (WEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wellnode: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.001094$ 0.001094 $ 0.001094 24 ساعة مرتفع $ 0.00125737$ 0.00125737 $ 0.00125737 عالية طوال الوقت $ 0.03883812$ 0.03883812 $ 0.03883812 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -12.57% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Wellnode (WEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: