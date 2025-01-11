سعر Welle (WELLE)
سعر Welle (WELLE) المباشر لليوم هو USD 0.00100899. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WELLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Welle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99
- تغيير سعر Welle خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Welle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Welle مقابل USD هو $ -0.0000058584 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Welle مقابل USD هو $ -0.0000338194 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Welle مقابل USD هو $ -0.000012744782434851 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ -0.0000058584
|-0.58%
|60 يوم
|$ -0.0000338194
|-3.35%
|90 يوم
|$ -0.000012744782434851
|-1.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Welle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.37%
-1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Riverex Token (WELLE) is the utility token of the Riverex decentralized exchange.
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